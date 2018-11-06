تصريح رسمي سعودي حول موعد توريد روسيا منظومة "إس-400" للمملكة

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد قرملي، اليوم الثلاثاء، أن موعد توريد روسيا لمنظومة "إس-400" إلى السعودية ما زال قيد البحث والنقاش.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير السعودي للصحفيين رداً على سؤال حول موعد التوريد: "مازالت المناقشة قائمة، ولم تنته بعد".

هذا وكان قرملي، قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، أن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" تسير بشكل جيد، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.

وقد أبدت السعودية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 اهتماما بمنظومة الدفاع الجوي الروسية " إس — 400 " وأعلنت بعد ذلك أنها وقعت اتفاقا مع روسيا لشراء أقسام من منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي.

وشهدت العلاقات السعودية — الروسية تطوراً ملحوظاً بعد الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على رأس وفد كبير.