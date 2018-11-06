الجفري لـ"سبوتنيك": لا نريد تكرار تجربة إريتريا في جنوب اليمن

قال عبد الرحمن الجفري رئيس حزب "رابطة الجنوب العربي"، لا نريد تكرار تجربة إريتريا في الجنوب اليمني ونخوض في بحور من الدماء والصراعات التي تحتاج عقودا لحلها، والدولة الجنوبية المستقلة بذلت الدماء من أجلها.

تساءل الجفري في مقابلته مع "سبوتنيك"، التي ستنشر في وقت لاحق، "هل لدى أحد خيار آخر؟ لا نريد أن نكرر تجربة إريتريا، من عهد الإمبراطور هيلاسلاسي إلى نهاية عهد منجستو "هيلا ماريام"، حوالي 40 سنة من الصراعات والدماء، ثم حوالي عشرين سنة أخرى صراعات بين إريتريا وأثيوبيا، انتهت هذا العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولا نعتقد أن إخواننا في اليمن الشقيق يبحثون عن صراع مع إخوانهم في الجنوب العربي لتكرار التجارب الفاشلة".

وأكد رئيس رابطة الجنوب على حرص الجنوبيين على علاقات متميزة بين الدولتين وصيانة المصالح للجميع في الجنوب العربي، وأن يكون التنقل متاحا بين الدولتين وندرك أن هناك علاقات إنسانية وعلاقات مصالح مشتركة بين اليمن الشقيق والجنوب العربي، ولا نرى استقلال تلك العلاقات فقط واستمرارها بل تطويرها وصيانة كل المصالح المشروعة المتبادلة سواء كانت خاصة أو عامة.

ولفت الجفري إلى أن قضية الجنوب العربي هي قضية وطن واستقلال وبناء دولة والتمسك بهوية، ومع ذلك تحقق قضيتنا نجاحات وانتشار، ولأننا أصحاب قضية وجادون في إنجاحها فأراضينا تم تحرير معظمها من الاحتلال اليمني بدعم من التحالف العربي، في حين أن إخواننا في اليمن الشقيق لم يحرروا محافظة واحدة كاملة رغم أن ما تم تسخيره لهم من دعم من التحالف، مالا وسلاحا وقوة جوية ضاربة ودعم لوجستي، في محافظة واحدة يفوق أضعاف كل ما احتاجه الجنوب.