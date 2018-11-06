السفير القطري لدى غزة يصل القطاع الأسبوع المقبل

يصل محمد العمادي، السفير القطري لدى غزة إلى القطاع، الأسبوع المقبل، للإعلان عن مشاريع إنسانية جديدة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد العمادي، السفير القطري لدى غزة، سيصل القطاع، الأسبوع المقبل، للإعلان عن سلسلة من المشاريع الإنسانية، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السيئة للأهالي الفلسطينيين في القطاع.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن العمادي سيصل قطاع غزة، وفي جعبته نحو 20 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا في غزة، وكذلك للاتفاق على سلسلة من المشاريع الإنسانية في غزة.

דיווחים בעזה: קטר תממן מענקים של כ-20 מליון שקל למשפחות נזקקות בעזה. מדובר בכמחצית מהסכום שעליו הודיע הערב חמאס במסיבת עיתונאים. על פי הדיווח, השליח הקטרי מחמד אל-עמאדי יבוא לרצועת עזה בימים הקרובים ויכריז על שורת פרויקטים הומניטריים @HaimOmri — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2018

وكانت إسرائيل قد أعلنت موافقتها على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية لقطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية في غزة.

وأعلن تلفزيون قطر الرسمي، السبت الماضي، عن توجه رسمي عاجل تجاه قطاع غزة.

فقد كتب الموقع الرسمي للتلفزيون القطري في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن الدوحة أرسلت لقطاع غزة 15 مليونا و167 ألف ريال قطري، وهو ما يعادل 4 ملايين و360 ألف دولار أمريكي.

وصول مجموع تبرعات حملة #غزة_تستحق_الحياة لخمسة ملايين و 800 ألف ريال قطري إلى الآن #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/MrAYO3uZmx — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وقال التلفزيون القطري إن الدوحة قررت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إرسال تحويلات مالية لـ"حماس" بمبالغ طائلة، حتى تتمكن الحركة من استمرار ممارسة أنشطتها فى غزة وخارجها.

وكانت وزيرة إسرائيلية قد قالت إن تل أبيب لا تعارض طلبا قطريا عاجلا خاص بقطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن إسرائيل لم تعارض الطلب القطري الخاص بنقل الموارد والأموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة.