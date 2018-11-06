"أنصار الله" تحبط محاولات زحف شرق الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مقتل وإصابة أكثر من 200 من قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة، خلال إحباط الجماعة محاولات زحف في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر متحدث القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليوم الثلاثاء: "قوات التحالف والقوات المشتركة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عمليات زحف من 4 مسارات باتجاه كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم تمكنوا من كسرها وتكبيد منفذيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحوثي: دول التحالف لن تحسم المعركة وستعود في النهاية إلى الحوار

وأضاف العميد سريع أن أكثر من 200 من قوات التحالف والقوات الحكومية سقطوا بين قتيل وجريح بينهم قادة كتائب منهم قائد الكتيبة الثالثة في اللواء الثالث العقيد عبد الله الرعيني وقائد كتيبة أخرى العقيد عبد الله الشيعاني.

وأفاد متحدث الجيش في صنعاء بأن من ضمن قتلى التحالف 25 عسكريا سودانيا، في حين لا تزال عشرات الجثث من المهاجمين في أرض المعركة لم يتم انتشالها بسبب شراسة المواجهة.

وأشار إلى وقوع ثلاثة مجاميع من القوات الحكومية في شراك حقل ألغام باتجاه كيلو 16 وسقطوا بين قتيل ومصاب، في حين وصلت 28 جثة إلى مستشفى الخوخة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد سريع، أسر مجموعة من مقاتلي التحالف والقوات الحكومية وتدمير أكثر من 19 مدرعة وآلية عسكرية متنوعة للعدو منها مدرعتين في التحيتا.

وذكر أن الطيران المسير بالاشتراك مع سلاح المدفعية نفذ عمليات عسكرية مشتركة استهدفت تجمعات ومواقع للتحالف والقوات المشتركة بشكل دقيق، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية من قبل وحدات الهندسة استهدفت تحركات القوات والآليات خلال الزحف وتم تدمير عدد منها وسقط العشرات منها بين قتيل ومصاب.

وقال العميد سريع: "التحالف حاول يائسا إسناد قواته على الأرض من خلال تكثيف غاراته الجوية بشكل هستيري إلى جانب الترويج الإعلامي لانتصار وهمي على الأرض إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل".

وأضاف: "التحالف استهدف مطاحن البحر الأحمر بعشرات الغارات دمرتها بالكامل في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية وتحد صريح للإرادة الدولية وكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تجرم استهداف الأعيان المدنية بأي شكل من الأشكال".

في سياق آخر، أكد العميد سريع، إحباط محاولات القوات الحكومية الزحف باتجاه شمال ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن من ثلاثة اتجاهات لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف أن أكثر من 30 قتيلا سقطوا من القوات الحكومية بينهم قياديان، وأصيب العشرات منهم إلى جانب تدمير وإعطاب 11 مدرعة وآلية عسكرية واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، خلال التصدي لمحاولات التقدم.