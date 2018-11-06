شاهد… وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرقص بـ"السيف" في عمان

قالت قناة عبرية إن وزير الاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، وصل إلى العاصمة العمانية، مسقط، واستقبل بحفاوة شديدة.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، وصل العاصمة العمانية، مسقط، وقوبل بحفاوة شديدة، ورقص مع مستقبليه بـ"السيف" العماني الشهير.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن كاتس يزور مسقط للاشتراك في مؤتمر دولي حول النقل الدولي، وسيقترح على المشاركين إنشاء خط سكك حديدية من بلاده إلى دول الخليج، مرورا بالأردن والسعودية، وهو ما أشار إليه، أيضا، جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

היום שר התחבורה והשר לעניני מודיעין ישראל כץ נמצא בעומאן באירוע תחבורה בינלאומי. הוא יציג תוכנית לבניית רכבת בין ישראל, ירדן, ערב הסעודית והמפרץ. בואו נמשיך את הדיאלוג. מאמצים אלה תומכים במאמצינו. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأشارت القناة العبرية إلى أنه قبل أسبوعين، وتحديدا، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسقط، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وتحدثا عن تجديد العلاقات بين البلدين، ومحاولة التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.