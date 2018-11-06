قرقاش يستنكر موقف "حماس" الداعم للحكومة الإيرانية

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، موقف حركة "حماس" الداعم للحكومة الإيرانية، على خلفية إعادة فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات المجمدة على طهران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية".

© AP Photo / Kamran Jebreili قرقاش: أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران

وأضاف: "موقف حماس لا داعي له ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل أن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية".

هذا وكانت حركة "حماس" قد أعربت عن إدانتها لقرار إعادة فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات المجمدة على إيران.

وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية أمس الإثنين إن "العقوبات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية".

كما أعلنت "حماس" "تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران حكومة وشعباً، وإلى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيو-أمريكية".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الأمس الاثنين، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.