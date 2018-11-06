قوات يمنية مدربة على بعد أقل من 4 كيلومترات من ميناء الحديدة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، اليوم الثلاثاء، استعادة منشآت ومواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. صرح الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر"، أن وحدات من الجيش مشطت اليوم دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة والمواقع القريبة منه، قبل أن تشن هجوماً موسعاً مكنها من السيطرة على شركة مطاحن البحر الأحمر والمرافق التابعة لها بالكامل".

وأضاف أن "الهجوم الذي شاركت فيها قوات ذات تدريب عالٍ، تكلل بالسيطرة أيضاً على الورشة الخاصة بشركة هواندي، والسيطرة النارية على مواقع محيطة بمتجر سيتي ماكس".

وذكر أن "القوات توغلت في مسافات إضافية بشارع الخمسين شرقي المدينة للاقتراب من ميناء الحديدة، الذي أصبح على بعد أقل من 4 كيلو مترات".

وحسب موقع الجيش، "قُتل مالا يقل عن 23 عنصراً حوثياً في المواجهات الممتدة في الأحياء الشمالية الشرقية والأحياء الجنوبية بالمدينة، في حين سلم 14 عنصراً آخرين أنفسهم بينهم مجموعة من القناصة، وغادر عشرات القادة والمسلحين الحوثيين المدينة نحو صنعاء وحجة".

وأشار إلى "مقتل أربعة من ميليشيا الحوثي إثر استهداف قوة تابعة لألوية العمالقة تجمعاً للميليشيا بصاروخ حراري في أحد المواقع المحيطة بالمدينة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" بمقتل وإصابة ثمانية مدنيين بغارات لطيران التحالف وقصف مدفعي مكثف على الأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو ومحيطها شمال شرقي مدينة الحديدة.

وأضافت أن القصف الجوي والمدفعي المكثف ألحق أضراراً جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين في منطقة 7 يوليو ومحيطها.