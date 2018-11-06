توجيه من الملك سلمان بشأن "جميع السجناء في قضايا حقوقية"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها بشأن جميع السجناء من المواطنين السعوديين بمنطقة القصيم المدانيين في قضايا حقوقية.

وبحسب تغريدة لبدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فقد أمر الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية.

وقال عبر حسابه الرسمي: "سيدي خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية".

سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بـ #القصيم في قضايا حقوقية.#الملك_يطلق_سراح_المعسرين_بالقصيم pic.twitter.com/oFjhEhckUY — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 6, 2018

يأتي القرار بمناسبة زيارة العاهل السعودي إلى منطقة القصيم، وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية يشترط ألا يكونوا مدانين في جرائم جنائية، وممن "لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال سعودي، وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل شهر في قنصليتها بإسطنبول.

ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية.