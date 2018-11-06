اليمن... التحالف يستهدف صعدة بـ11 غارة

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن سبع غارات على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وعاود استهداف مديرية رازح غرب صعدة بأربع غارات على الطريق العام في منطقة بركان ومنطقة القد.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي قصف مديريتي حيدان والظاهر جنوب غربي صعدة بأكثر من 300 صاروخ وقذيفة مدفعية، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة طفل في منطقة طلان التابعة لمديرية حيدان.

وذكر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا مماثلا استهدف مناطق متفرقة في مديريتي منبة ورازح الواقعتين على الشريط الحدودي، ألحق أضرارا مادية.

وكان طيران التحالف أغار في وقت سابق اليوم على منطقة مران في مديرية حيدان بأربع غارات، كما شن ثلاث غارات على سوق آل على والطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح.