لاستعادة العلاقات بين البلدين... ملك المغرب يدعو الجزائر لفتح حوار صريح

القاهرة — سبوتنيك. وقال العاهل المغربي في حديث نقلته وكالة "ماب" للأنباء:"أعلن اليوم عن استعداد المغرب لإجراء حوار مفتوح وصريح مع الجزائر الشقيقة للتغلب على الخلافات القائمة".
ولايزال الصراع حول الصحراء الغربية (266 ألف كلم مربع) يلقي بظلاله على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، خاصة مع انتشار التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل وتفشي تجارة الأسلحة في المنطقة.
كما يؤثر هذا الصراع على العلاقات الثنائية بين المغرب وكل من الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو وموريتانيا التي انسحبت من الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع البوليساريو.
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