"أنصار الله" تفقد مواقع جديدة شرق مدينة الحديدة

استعادت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، مواقع جديدة من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "إن ألوية العمالقة حررت اليوم مجمع مصانع أخوان ثابت ومؤسسة الزُعيتري المركزية شرق مدينة الحديدة، إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي كبدتها خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح".

© AP Photo / Sana اليمن... التحالف يستهدف صعدة بـ11 غارة

وذكرت أن "العمالقة استهدفت عددا من قناصة المليشيا الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية ولقي العشرات منهم مصرعهم".

وأضافت أن "القوات تواصل تقدمها نحو وسط مدينة الحديدة بإسناد من قوات التحالف لتحرير المدينة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل، بحسب الأمم المتحدة مالا يقل عن 16 ألف شخص، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.