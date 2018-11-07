السعودية تتصدر دول العالم في "استجابتها الإنسانية"

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن مستوى التمويل المقدم إلى اليمن في عام 2018.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم، في استجابتها الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي تم تقديمه وهو 1.54 مليار دولار، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكد وفد البعثة الدائمة للسعودية في الأمم المتحدة، أن البعثات السياسية تعد إحدى أهم أدوات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018 https://t.co/5Qep7PNwjS pic.twitter.com/ABA63GXJ2i — صحيفة كل الصحف الإلكترونية (@kulasohuf) November 7, 2018

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة، وإطاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018، عن مقتل 6592 شخصا، وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.