ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الفلسطينية المشتركة، مكسيم توبيلين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلاده وفلسطين منذ بداية العام الجاري بنسبة 61 في المئة، وأنه قابل لمزيد من الارتفاع في الأفق.