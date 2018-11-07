اعتقال عصابة منافية للآداب تتاجر بالبشر شرقي بغداد

وقع أعضاء عصابة تتاجر بالبشر، كما وصفت أعمالها بالمنافية للآداب، اليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بقبضة الأجهزة الأمنية العراقية، شرقي العاصمة بغداد.

وأعلن المركز الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين، متخصصة بأعمال تنافي الآداب، فضلا عن الإتجار بالبشر.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI اعتقال إرهابيين متخفين بهويات مزورة شرقي بغداد

وبيّن المركز أن هذه العملية تأتي بعد متابعة أفراد العصابة، ومراقبة تحركاتهم، واستحصال الموافقات القضائية، وقد تم القبض عليهم في أحد المنازل شرقي العاصمة بغداد.

وأكد مركز الإعلام الأمني العراقي تسليم عناصر العصابة إلى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعتقل الأجهزة الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عناصر عصابات مختلفة تتراوح تخصصاتها ما بين الإتجار بالبشر، وبين المخدرات والتزوير والسرقة وبيع الآثار، وغيرها، في مناطق متفرقة من العاصمة، وباقي مدن البلاد.