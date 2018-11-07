بعد شائعات عن مقتله... أمير سعودي يعود إلى الأضواء (صور وفيديو)

نشر الأمير السعودي الشاب، نواف بن فيصل، صورتين ومقطع فيديو لأمير سعودي، سرت شائعات عن توقيفه ومقتله خلال العام الجاري، الذي غاب فيه عن الظهور الإعلامي أو في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمير، نواف بن فيصل، مقطع فيديو ومجموعة من الصور لعمه الأمير، عبد العزيز بن فهد، وقال إنه التقط بنفسه هذه الصور الحديثة والعائلية.

في لقطة ابوية حانية عمي الحبيب الامير #عبدالعزيز_بن_فهد مع بناته الجوهره ولطيفه ماشاءالله عليهم وحفظهم الله جميعا 🙏 pic.twitter.com/SkpNcV8TI7 — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) November 6, 2018

وكانت تقارير صحفية ادعت مقتل الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء الحملة الأخيرة لمحاربة الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء والوزراء السابقين في السعودية. ونفت الحكومة، متمثلة في وزارة الإعلام، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه الأنباء، مؤكدة أن الأمير عبد العزيز بن فهد، ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

صور حديثه من تصويري

١.عمي الامير #محمد_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته الجوهره حفظهم الله

٢.عمي الامير #سلطان_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته لطيفه حفظهم الله pic.twitter.com/tCgfmreofM — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) November 6, 2018

وشهدت السعودية مؤخرا عودة الأمير البارز، أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الأخ الأصغر للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى بلاده، بعد أن أقام فترة طويلة في الخارج.

وفي السياق ذاته أفرجت السلطات السعودية مؤخرا عن الأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، بعد اعتقال دام قرابة عام، وفقا لوكالة "فرانس برس".