القوات العراقية تشتبك مع عناصر إرهابية شرقي البلاد

اشتبكت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، 7 نوفمبر/تشرين الأول، مع عناصر إرهابية في إحدى القرى، خلال عملية تفتيش بحثا عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش شملت عددا من المناطق ضمن قاطع المسؤولية، من بينهما قرية العيون.

وأضاف رسول أن العملية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين في القرية المذكورة، بعد الاشتباكات معهم، مؤكدا إصابة أحد منتسبي الشرطة بجروح طفيفة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.