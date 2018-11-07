العثور على مقبرة لضحايا "داعش" في الموصل تضم رفات أكثر من 30 شخصا

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، العثور على رفات أكثر من 30 شخصا من ضحايا تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا وعدة دول، ضمن مقبرة جماعية اكتشفت شمالي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "روداو" الكردية عن النقيب في الجيش العراقي، كريم العبيدي، قوله إن "قوة من الشرطة والجيش عثرت على مقبرة جماعية في منطقة بادوش شمال غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، بناء على بلاغ من شهود عيان".

وأضاف العبيدي أن "قوات الأمن عثرت داخل المقبرة على رفات أكثر من 30 ضحية".

وأشار العبيدي إلى أنه "تم التعرف على عدد من الضحايا، وهم مرشحون سابقون للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، حيث تم اختطافهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على الموصل في يونيو/حزيران 2014".