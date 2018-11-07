العراق يسلم الكويت "مسروقات" حصل عليها وقت الغزو

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستسلم الكويت مسروقات تم الحصول عليها وقت الغزو العراقي عام 1990.

وقالت الوزارة إنها ستسلم الكويت، الأسبوع المقبل، أرشيف الإذاعة والتلفزيون الكويتي المسروق خلال الغزو العراقي عام 1990، وذلك "في إطار التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأكد بيان الخارجية العراقية، أن "وكيل الوزارة حازم اليوسفي أبلغ السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان أن العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية".

وتسليم الأرشيف الكويتي جزء من مشاكل عالقة بين البلدين، وأوضح اليوسفي أنه "بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية والتزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص وآخرها القرار رقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالأرشيف والمحفوظات الكويتية، فقد وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الاذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية الى الجانب الكويتي الأسبوع المقبل".

ويتم تسليم الأرشيف بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة كمراقب لهذا الحدث.