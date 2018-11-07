"أنصار الله" تسيطر على مواقع في تعز بعد هجوم على مواقع الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع وصفتها بـ "الاستراتيجية" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن من قبضة الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تفقد مواقع جديدة شرق مدينة الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة " المسيرة " الناطقة باسم الجماعة أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش في مديرية حيفان جنوب تعز، تمكنوا خلالها من السيطرة على تبة المنظرة وعدد من المواقع".

وأضافت أن العملية الهجومية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش وإعطاب مدرعة وآلية بعبوات ناسفة.

كانت القوات الحكومية أعلنت، أمس الثلاثاء، السيطرة على جبلي المنظرة وذيبان الاستراتيجيين ومناطق معشر، بهجوم من ثلاثة محاور على مواقع لجماعة أنصار الله.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل، بحسب الأمم المتحدة مالا يقل عن 16 ألف شخص، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.