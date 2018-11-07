الكويت ترد على "التصريحات المثيرة" حول زيارة ابن سلمان الأخيرة

ردت السلطات الكويتية على التصريحات المثيرة لمدير مؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، والتي قال فيها إن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة للكويت "لم تكن جيدة".

وعلى هامش مشاركته في حفل للسفارة الألمانية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، إن الحديث المنقول عن العدساني بشأن الزيارة "لا يعكس العلاقة التاريخية مع المملكة إطلاقا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

© AP Photo / Hasan Jamali الكويت تأمل في حل الخلافات النفطية مع السعودية

وكان العدساني، قال، خلال الملتقى السنوي لجمعية التنمية النفطية: إن "الخلاف على مناطق النفط المشتركة مع السعودية ما زال قائما". وأضاف: إنه "كانت هناك اتفاقيات جاهزة ليوقع عليها الطرفان، لكن الخطوة فشلت نتيجة تحول الملف من فني إلى سياسي"، وتابع: "للأسف الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي لم تكن جيدة".

وشدد الجار الله، على أن ما قاله العدساني هو حديث في مناسبة فنية لقطاع النفط، تناولوا فيها شؤون النفط وشجونهم وهمومهم، ومن ثم فما قيل فيها "لا يعكس مواقفنا الرسمية". وأضاف أن ما ذكره العدساني بأن الموضوع يتم تناوله على مستوى القيادة السياسية هو صحيح، فالموضوع منذ بدايته بجوانبه الفنية والسياسية يتم تناوله من جانب القيادة السياسية.

وأردف موضحاً أن "القيادة السياسية واعية ومدركة ولها قناعة مطلقة بأن حجم العلاقات بين البلدين كفيل بأن يزيل أي سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر"، مشددا على أن زيارة ولي العهد السعودي للكويت "تاريخية ومهمة ومحل ترحيب، إذ حققت دفعة كبيرة جدا في العلاقات الثنائية، وجسدت العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين".