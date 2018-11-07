"أنصار الله" تعلن استهداف تجمع لقوات التحالف في الحديدة بصاروخ باليستي

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله": "القوة الصاروخية تستهدف حشدا كبيرا للتحالف بقيادة السعودية والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي بصاروخ من طراز بدر1 بي".
وأضاف بيان للقوة الصاروخية أن الإعلان عن امتلاك تقنية الصواريخ الذكية والصاروخ "بدر 1 — P" الذكي، جاء بعد تجارب عديدة في الميدان.
وتابع: "على العدو أن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية حائل".
وأضاف أن "صاروخ بدر 1 باليستي مطور من الصاروخ المحلي بدر واحد، ويعمل بالوقود الصلب وبدقة عالية".
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