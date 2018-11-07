تعرف على حجم مساعدات الملك سلمان لمتضررين في اليمن وسوريا

قال المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مساعدات عينية لنحو 175 ألف فرد في الشمال السوري ضمن مشروع "تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع"، في كل من سوريا واليمن.

© Fotolia / Sergey "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في محافظة صعدة غربي اليمن وأشار البيان الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه إلى أن مركز الملك سلمان وزع حوالي 500 كرتون تمر في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة اليمنية، يستفيد منها 3000 فرد، وهي المساعدات التي تأتي في إطار دعم المملكة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار "لبان" الذي ضرب محافظة المهرة، مؤخرا.

وفي نفس السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المركز وزع أمس، 6300 كرتونة من التمور في مديرية الشحر والمتضررين من إعصار "لبان" بالربدة الشرقية بمحافظة حضرموت.

وقام المركز بتوزيع 47 طنا من السلال الغذائية في قرى تابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 3828 فردا، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة المركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعا.

أما عن سوريا فأشار بيان السفارة السعودية إلى أن أكثر من 175 ألف فرد استفادوا من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمشروعات الزراعية في الشمال السوري، ضمن مشروع "تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع"، وذلك عبر توزيع أسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ ووقود الديزل لتشغيل مضخات الري، في النصف الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.