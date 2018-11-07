علاوي يهاجم جعفري بسبب تصريحاته

شن زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، اليوم الأربعاء، هجوما على القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري بسبب تصريحاته بخصوص العراق.

وقال علاوي في بيان: "إن وسائل إعلام تناقلت تصريحا منسوبا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الأحد الماضي، أكد خلاله أن بلاده تغلبت على أمريكا في العراق بنتيجة 3-0 وان هذه الخسارة هي سياسية وليست عسكرية لأمريكا"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني: المشروع الأمريكي لإيجاد "داعش" في سوريا "فشل"

وأضاف علاوي: "مع احترامنا للجعفري ولإيران ولأمريكا، فإننا نرفض هذه التصريحات جملةً وتفصيلاً"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لإيران ولا لأمريكا ولا لأي دولة أخرى أو جهة تحاول إقحام العراق في صراعاتها ولا نرضى أن تجري الصراعات الدولية على حساب العراق وشعبه".

وأكد علاوي على أن "العراق لن يكون إلا لجميع شعبه"، محذرا "تلك الدول أو الجهات أو أي دولة اخرى أشد تحذير بأن لا تعتبر العراق ضحية أو مسرحاً لصراع المصالح وعلى حساب شعبنا الجريح، بعد أن قطع شوطا طويلا في طريق حريته وسلامته".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، قال إن بلاده تغلبت على أمريكا على الأرض العراقية (3-0)، مشيرا إلى أن الرئاسات العراقية الثلاث الحالية هم من المعسكر الإيراني.