واشنطن تجري مشاورات مع موسكو وأنقرة بشأن خروج الإرهابيين من سوريا

أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة على دراية بخطر عودة الإرهابيين من سوريا إلى الدول التي جاؤوا منها، وتجري مباحثات مع روسيا وتركيا حول هذا الموضوع.

© Sputnik . Vitaliy Belousov ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني انسحاب واشنطن من "الصفقة النووية"

بروكسل — سبوتنيك . وقال جيفري للصحفيين: "يتم التركيز على موضوع القضاء على فلول "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) في منطقة الفرات، وهذا القتال يجري حاليا إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع: "نحن على إطلاع جيد على تواجد عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وداعش في إدلب، ونحن نجري مباحثات دائمة خصوصا مع روسيا وتركيا حول كيفية التعامل معهم. ولدينا قلق بشأن هؤلاء الأشخاص، خاصة خطورة خروجهم من سوريا وانتشارهم في العالم".

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة خرقا واحدا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية، في حين لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.