إنقاذ 116 مهاجرا غير شرعي شمال ليبيا

أعلن الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إنقاذ 116 مهاجرا غير شرعي، أمس الثلاثاء، بينهم 96 رجلا، و16 امرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، فوق منصة حقل صبراتة.

وأشار إلى أن معظم المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، عدا أربعة من مصر، مؤكدًا نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، حيث تم إنزالهم في نقطة حرس السواحل، في الواحدة من صباح الثلاثاء.