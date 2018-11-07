رئيس البرلمان العراقي يوجه رسالة إلى قطر

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى قطر للمساهمة بإعادة إعمار وتفعيل الجانب الاستثماري مع العراق، مؤكدا سعي البرلمان لتوفير كافة التسهيلات.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان جاء فيه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له". وفقا لـ"السومرية نيوز".

© REUTERS / الحلبوسي يعلن موافقة أردوغان على زيادة ضخ المياه إلى العراق

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، "حرص العراق على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسعيه إلى بناء علاقات دولية متوازنة مبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

ودعا الحلبوسي دولة قطر إلى "المساهمة في حملة إعادة الإعمار، وتفعيل الجانب الاستثماري مع العراق"، مؤكدا "سعي البرلمان في توفير التسهيلات كافة من خلال القوانين والتشريعات التي من شأنها توفير بيئة استثمارية آمنة".

كما دعا رئيس مجلس النواب إلى "توفير الأولوية في تشغيل الأيدي العاملة العراقية ضمن الاستثمارات القطرية المزمع إنشاؤها في العراق".

بدوره أكد وزير الخارجية القطري "استعداد بلاده لفتح جميع آفاق التعاون وتعزيز الصداقة التاريخية مع العراق حكومة وشعبا".