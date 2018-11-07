إسرائيل تقترح مشروعا عملاقا على دول الخليج

قدم وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مشروع سكك حديدية يربط دول الخليج بإسرائيل مرورا بالأردن والسعودية.

جاء المقترح خلال مشاركة يسرائيل كاتس، في مؤتمر النقل الدولي الذي يقام في العاصمة العمانية مسقط.

وقال كاتس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هذه زيارة تاريخية ستحسن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان، وأعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة (سكك حديدية من أجل السلام الإقليمي).

ووصل وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، العاصمة العمانية، مسقط، وقوبل بحفاوة شديدة، ورقص مع مستقبليه بـ"السيف" العماني الشهير.

وفي وقت سابق زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسقط، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وتحدثا عن تجديد العلاقات بين البلدين، ومحاولة التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.