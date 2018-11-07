الجيش اليمني يعلن استعادة 10 قرى جديدة وأسر 15 من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، اليوم الأربعاء، استعادة عدة قرى في محافظة حجة الحدودية شمال غربي البلاد من سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله".

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بأن "القوات تمكنت خلال الـ48 الساعة الماضية من تحرير عدة قرى من ميليشيا الحوثي جنوب مديرية حرض ومثلث عاهم وهي الفتح وعقاوة والجبل الأسود والعتنة وبني صالح والجمنة والغرزة وقرية الجلاحيف".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يرد على الدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن

وأضاف أن "الجيش كبد ميليشيا الحوثي خلال المواجهات المستمرة عشرات القتلى وأسر 15 عنصراً منها ودمر آليات عسكرية ومخازن أسلحة، واستعاد طقمين عسكريين".

وكانت القوات الحكومية أعلنت أمس الأول الاثنين، استكمال السيطرة على مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، وتحرير عدد من القرى والمواقع الاستراتيجية في المديرية المتاخمة لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

ومن بين المناطق والقرى التي جرى تحريرها، الاثنين، مثلث عاهم وقرى مورية والتنابكة والمشايبة والقوابعة والسوالمة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل، بحسب الأمم المتحدة مالا يقل عن 16 ألف شخص، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.