الملك سلمان يدشن ويفتتح أكثر من 600 مشروع في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح ودشن خلال زيارته إلى منطقة القصيم في إطار جولته الداخلية، أكثر من 600 مشروع تنموي، في مجالات متنوعة.

وتشمل المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها، اليوم الأربعاء، في قصر الوادي بمنطقة القصيم وسط المملكة، جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال، (نحو 4.3 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، في حديث لـ"واس"، أن إجمالي قيمة المشاريع، التي افتتحها العاهل السعودي يصل إلى أكثر من 12 مليارا و151 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المشاريع الجديدة، التي دشنها الملك سلمان أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال.

ووصل العاهل السعودي، أمس الثلاثاء، إلى القصيم، في مستهل جولة مناطقية للوقوف على أحوال المواطنين السعوديين، وتدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة.

وتعد زيارة العاهل السعودي إلى منطقة القصيم، أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه العرش، مطلع عام 2015.

وأعلنت السلطات السعودية سابقا أن مدينة حائل ستمثل المحطة الثانية من جولة الملك سلمان.