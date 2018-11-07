الملك سلمان يدشن ويفتتح أكثر من 600 مشروع في السعودية

وتشمل المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها، اليوم الأربعاء، في قصر الوادي بمنطقة القصيم وسط المملكة، جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال، (نحو 4.3 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
#صور #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أهالي منطقة #القصيم ويدشن عدداً من المشروعات التنموية.#الملك_يدشن_مشاريع_القصيم #واس pic.twitter.com/sFwZqZGILe— واس (@spagov) ٧ نوفمبر ٢٠١٨
#صور #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أهالي منطقة #القصيم ويدشن عدداً من المشروعات التنموية.#الملك_يدشن_مشاريع_القصيم #واس pic.twitter.com/KwNlTnJ6mh— واس (@spagov) ٧ نوفمبر ٢٠١٨
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