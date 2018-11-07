شركة استخبارات إسرائيلية ترد على اتهامات سنودن بتورطها في قضية خاشقجي

موسكو — سبوتنيك. نقلت شركة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، عن الشركة قولها أن سنودن "يفتري بشكل انتقائي على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية دون أن يكون لديه أية معلومات موثوق بها".
من جانبها دعت منظمه العفو الدولية لحقوق الإنسان إلى الإصغاء إلى بيان سنودن، مشيرةً إلى أن الهجمات بمساعدة برمجيات شركة "إن إس أو" نفذت أيضا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، أعلن في وقت سابق، أن الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وغيره من الصحفيين المعارضين في مختلف بلدان العالم تم رصدهم باستخدام برمجيات طورتها شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "إن إس أو" واتهم سنودن الشركة بـ "بيع الأدوات الرقمية المفترسة"، التي بسببها "مات أشخاص بالفعل".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)