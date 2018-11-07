عبد الملك الحوثي: أمريكا توفر الغطاء السياسي والسلاح للعدوان على اليمن

وذكر الحوثي، في كلمة متلفزة له، اليوم الأربعاء: "مع كل تصعيد يأتي الأمريكي ويتحدث عن السلام". لافتا إلى أن "نغمة الأمريكي عن السلام مع بداية كل تصعيد، باتت شفرة، تساوي الحرب والمعركة. فالأمريكي يدشن كل مرحلة تصعيد بالحديث عن السلام، لكنه متورط واستمرارية العدوان مرهونة بالدعم الأمريكي".

وأشار الحوثي إلى أن هناك توجه سلبي ضد الشعوب الحرة، ومنها الشعب اليمني بعد "التطبيع مع العدو الإسرائيلي"، موضحا أن قوى العدوان تفشل في الوصول إلى الإنجاز الذي أعلنته سقفا في عملياتها بفضل تضحيات أبناء الشعب اليمني.

وقال "إن هناك حصارا متزايدا وتضييق كبير على الشعب اليمني، بهدف تحقيق انجاز ميداني لقوى العدوان لكنها فشلت".

ونوه قائد حركة "أنصار الله" اليمنية إلى أن أغلب مناطق محافظة الحديدة مازالت تحت سيطرة الجيش اليمني، مشددا "مهما كان العديد والعتاد الحربي لدى العدو سيفشل في تحقيق أهدافه."

وشدد على أن الشعب اليمني شعب معتدى عليه، ومظلوم ويدافع عن حريته واستقلاله.