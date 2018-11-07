وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر تطورات الأزمة الليبية

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان على صفحته عبر "فيسبوك"، أن القائد العام التقى في مقر وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعقد معه اجتماعا موسعا "بحث خلاله الطرفان سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب".
كان رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، قد أعلن مؤخرا، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير حفتر يعولان على مساعدة روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وتوجها لطلب المساعدة العسكرية من روسيا.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في أيار/ مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 أيلول/سبتمبر، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من أيار/ مايو الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، كان قد صرح، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن روسيا ستعزز وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، الذي لم تكن موجودة فيه منذ زمن طويل، وستضع خططها هناك انطلاقاً من المصالح الوطنية.
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