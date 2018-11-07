اليمن... القوات المشتركة تقترب من قطع آخر خطوط إمداد "الحوثيين" في الحديدة

واصلت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، تقدمها في مدينة الحديدة غربي اليمن، وسط معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد السرية الخامسة في اللواء الأول "عمالقة نظمي المطرقي" قوله: "القوات توغلت في مدينة الحديدة وتمكنت من السيطرة على مدينة كمران وشركة الحمادي، والدورات بعد أن نفذت عملية التفاف ناجحة من الجهة الجنوبية للمدينة".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي: أمريكا توفر الغطاء السياسي والسلاح للعدوان على اليمن

وقال المطرقي: "وصل الجيش إلى جولة الجمال في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة ، في حين أصبح على بعد اثنين كيلومتر من خط الصليف، وهو خط الإمداد الوحيد المتبقي لميليشيا الحوثي".

وأوضح: "قوات الجيش تخوض حرب شوارع مع ميليشيا الحوثي بعد تمركزها في الأحياء السكنية، وتمترسها في أوساط المواطنين".

وتابع: "تكبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى خلال المعارك".

واعتبر المطرقي أن "معركة تحرير الحديدة أصبحت محسومة ومسألة وقت".

من جهة أخرى، اتهمت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، قوات التحالف والقوات الحكومية باستهداف السجن المركزي في مدينة الحديدة بقصف مدفعي.

وأضافت أن قصفا مدفعيا للتحالف والقوات المشتركة على مصنع يماني في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة اثنين آخرين.