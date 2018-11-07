ماذا قال عبد الملك الحوثي عن الدور السعودي الإماراتي في اليمن

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن العدوان على اليمن يعتمد على إشراف وتخطيط وسلاح ودعم لوجستي أمريكي، وأن كل الأدوار الفعلية المهمة للعدوان يقوم بها الأمريكي، والسعودي والإماراتي والخونة هم فقط منفذون في الميدان.