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19:53 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    بعد وصولهم بحماية روسية.. فرق الهلال الأحمر السوري تبدأ تلقيح أطفال مخيم الركبان

    خلال أيام "لقاء ثلاثي" في عمان بشأن مخيم الركبان

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية إيليا مورغونوف، أن ممثلي روسيا، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية الإنسانية يعتزمون عقد اجتماع يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في عمان لبحث الوضع في مخيم "الركبان" للاجئين السوريين.

    موسكو — سبوتنيك. وقال مورغونوف، خلال اجتماع لمقري التنسيق الروسي — السوري المشترك المعني بعودة اللاجئين اليوم الأربعاء: "من المخطط عقد الاجتماع في عمان بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة".

    مقابل ألفي دولار عن كل لاجئ.. عشرات المدنيين استطاعوا الهرب من مخيم الركبان
    © Sputnik . Bassem Haddad
    الحكومة الأردنية تعلق على دخول القافلة إلى مخيم الركبان السوري
    وتابع: "السفارة الروسية في عمان تلاحظ غياب نهج مشترك لدى المنظمات الدولية المتواجدة في الأردن في التعامل مع مشاكل مخيم الركبان".

    وأشار إلى أن "منظمات برنامج الأغذية العالمي"، و"اليونيسيف"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية، وتميل الولايات المتحدة لذلك في حين يدعو منسق الأمم المتحدة في عمان لعودة اللاجئين إلى سوريا في أقرب وقت".

    بدوره، أكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن ثمة ضرورة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى قرارات أساسية بشأن عودة السوريين من مخيم "الركبان"، إلى أماكن الإقامة الدائمة.

    وشدد ميزينتسيف على ضرورة "حل هذا الأمر بشكل فوري وحاسم، والمسؤولية المباشرة عن ذلك تقع في المقام الأول على الجانب الأمريكي ".

    وأشار إلى أن روسيا، إلى جانب الزملاء السوريين، مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة والدعم الشاملين في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وبشكل عام في عودة اللاجئين من منطقة الـ 55 كيلومتر حول القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

    يذكر، أن الولايات المتحدة، كانت قد رحبت يوم السبت الماضي، بوصول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم "الركبان" للاجئين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية، مشيدة بدور موسكو في إقناع دمشق بالسماح بإيصال تلك المساعدات.

    وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ عام 2014، في المنطقة الحدودية من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات بين سوريا والأردن.

    انظر أيضا:

    وزير خارجية الأردن: محادثات أردنية أمريكية روسية لإيجاد حل جذري لمشكلة مخيم الركبان
    الشرطة العسكرية الروسية تؤمن طريق القافلة الإنسانية إلى مخيم الركبان
    الحكومة الأردنية تعلق على دخول القافلة إلى مخيم الركبان السوري
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    واشنطن ترحب بوصول المساعدات لمخيم الركبان في التنف وتشيد بدور روسيا
    دخول المساعدات لمخيم الركبان بسوريا... التطورات العسكرية بالحديدة... تفاهمات حماس وإسرائيل للتوصل لهدنة بغزة
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    أخبار اللاجئين السوريين, أخبار سوريا, عودة اللاجئين, اليونيسف, الأردن, سوريا
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