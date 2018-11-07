"أنصار الله" تصد هجوما للجيش اليمني في محافظة حجة

تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الأربعاء: "مسلحو الجماعة صدورا هجوما نفذه الجيش اليمني باتجاه مواقعها شرق جبل أبو النار الواقع في الجهة الشرقية لمدينة حرض شمال غربي حجة المتاخمة لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين".

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن... القوات المشتركة تقترب من قطع آخر خطوط إمداد "الحوثيين" في الحديدة

يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان القوات الحكومية استعادة عشر قرى في مديرية حرض من قبضة جماعة " أنصار الله "، وتكبيدهم عشرات القتلى وأسر 15 من أفرادها.

وكان الجيش اليمني أعلن أمس الأول الاثنين، استكمال السيطرة على مثلث "عاهم" في مديرية حرض شمال غربي حجة، وتحرير عدد من القرى والمواقع الاستراتيجية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.