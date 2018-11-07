موقع عبري: زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلية إلى عمان بداية لمسار "صفقة القرن"

قال موقع إلكتروني عبري إن زيارة يسرائيل كاتس، وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية إلى عمان، بداية جديدة لمسار "صفقة القرن".

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ماقور ريشون"، مساء أمس الثلاثاء، بأن وزير الاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، يزور مسقط في زيارة تاريخية، هي الأولى من نوعها، للمشاركة في مؤتمر دولي حول النقل.

© AP Photo / Dan Balilty شاهد… وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرقص بـ"السيف" في عمان

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن كاتس سيعرض على المشاركين في المؤتمر الدولي، وأغلبهم من الدول العربية، خاصة الخليجية، مشروع خط سكك حديدية من بلاده إلى دول الخليج، مرورا بالأردن والسعودية، وذلك بهدف السلام مع تلك الدول، كبداية لما يسمى بخطة السلام في الشرق الأوسط، أو "صفقة القرن". وهو ما لم تشر إليه أية وسيلة إعلامية إسرائيلية من قبل.

ومن المفترض أن توفر هذه السكك الحديدية، في حال إنشائها، منفذا بريا مباشرا لدول الخليج على البحر المتوسط؛ ومن المتوقع أن تمتد بطول 1590 كيلومترا من حيفا إلى الرياض، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة، بطول 970 كيلومترا.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، وصل العاصمة العمانية، مسقط، وقوبل بحفاوة شديدة، ورقص مع مستقبليه بـ"السيف" العماني الشهير.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، والمسؤول مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قد كتب في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن وزير الاستخبارات الإسرائيلية سيعرض خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط، عبر تدشين خط سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج.

היום שר התחבורה והשר לעניני מודיעין ישראל כץ נמצא בעומאן באירוע תחבורה בינלאומי. הוא יציג תוכנית לבניית רכבת בין ישראל, ירדן, ערב הסעודית והמפרץ. בואו נמשיך את הדיאלוג. מאמצים אלה תומכים במאמצינו. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأشارت القناة العبرية إلى أنه قبل أسبوعين، وتحديدا، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسقط، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وتحدثا عن تجديد العلاقات بين البلدين، ومحاولة التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.