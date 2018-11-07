الرئيس هادي يعين وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان ومحافظا لعدن

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيينات في مناصب عسكرية ومدنية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، إن الرئيس هادي عين الفريق الركن محمد على المقدشي وزيرا للدفاع، خلفا للواء الركن محمود سالم الصبيحي، الأسير لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ نحو أربعة أعوام.

قرار جمهوري بتعيين الفريق المقدشي وزيراً للدفاع و اللواء عبدالله النخعي رئيساً لهيئة الأركان https://t.co/DpTBFQCL4m — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) November 7, 2018

وأضافت "سبأ"، أن مرسوما رئاسيا آخر أصدره الرئيس هادي بتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيسا لهيئة الأركان العامة، بدلا عن اللواء الركن طاهر على العقيلي، الذي عين بمرسوم آخر مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

تعيين اللواء الركن/ طاهر العقيلي مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة https://t.co/o8EcIVw04J — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) November 7, 2018

كما عين الرئيس اليمني، أحمد سالم ربيع على محافظا لمحافظة عدن، وهو القائم بأعمال محافظ عدن منذ نوفمبر العام الماضي.

تعيين أحمد سالم ربيع محافظاً لمحافظة عدن ومحمد شاذلي وكيل أول محافظة عدن https://t.co/Atb3y0983I — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) November 7, 2018

كما قضى مرسوم آخر بتعيين محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلا أول لمحافظة عدن.