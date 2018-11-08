بأمر الملك سلمان…التوجيه الثاني بشأن سجناء "القضايا الحقوقية"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها هو الثاني من نوعه بشأن جميع سجناء سعوديين مدانيين في قضايا حقوقية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية.

سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة #حائل في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم. pic.twitter.com/l63xbf8yCd — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 7, 2018

ويأتي القرار بمناسبة زيارة العاهل السعودي إلى منطقة حائل، ويشترط ألا يكونوا مدانين في جرائم جنائية، وممن "لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال سعودي، وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة #حائل



عقبال الباقيين — صلاح الحمود (@binhomoud) November 7, 2018

يذكر أن الملك سلمان أصدر توجيها مماثل أمس الثلاثاء بحق سجناء منطقة قصيم السعودية، وذلك خلال زيارة للمنطقة في جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاث سنوات.

كما تأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل شهر في قنصليتها بإسطنبول.

ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية.