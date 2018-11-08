حماس: المخابرات المصرية تحقق في مقتل صياد فلسطيني برصاص مصري

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المخابرات المصرية أبلغته بفتح تحقيق في مقتل صياد فلسطيني يشتبه أنه قتل برصاص البحرية المصرية الأربعاء.

القاهرة —سبوتنيك.وأضاف إسماعيل هنية، أن "مقتل صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية بمياه رفح مفاجئ وغير مبرر لأن مسألة الصيد كانت ضمن التفاهمات مع الجانب المصري".

مساحة الصيد كانت ضمن الملفات التي ثبتناها مع مصر في مباحثات وقف إطلاق النار.. هنية: ما حدث للصياد "أبو عودة" أمس أمر مفاجئ وخارج عن سياق التفاهمات وبادرت بالاتصال بالمخابرات المصرية بشأن استشهاده وتلقيت جوابًا على ذلك فيه استنكار للفعل ووعدًا بفتح تحقيق في الحدث pic.twitter.com/Izi3qX2yZV — وكالة صفا (@SafaPs) November 8, 2018

وقال هنية قبيل صلاة الجنازة على القتيل في أحد مساجد غزة، "بادرت بالاتصال بالمخابرات المصرية لاستطلاع حقيقة ما جرى بالأمس، وتلقيت جوابا من قيادات الجهاز بأنه سيتم فتح تحقيق، وسيعاقب الجاني".

وتابع هنية "البحر ومسافات الصيد وحدود الحراك البحري كانت من ضمن الملفات التي نبحثها مع الجانب المصري، وما حصل بالأمس كان مفاجئا وخارج السياق".