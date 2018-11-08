اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء

سيطرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مواقع للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "مسلحو الجماعة نفذوا هجوما واسعا على مواقع في جبل الدير في الجريبات بجبهة ناطع، تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة عليه".

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن... القوات المشتركة تقترب من قطع آخر خطوط إمداد "الحوثيين" في الحديدة

وأضافت: "الهجوم كبد الجيش خسائر في العدد والعتاد".

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الجمعة الماضي، استعادة السيطرة على جبل الدير الاستراتيجي في مديرية الملاجم شرق البيضاء، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش لاستعادة المديرية وكافة مناطق محافظة البيضاء من "أنصار الله".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.