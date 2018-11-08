محلل يمني: التعيينات الجديدة في الحكومة "تجهيز" للاستقرار القادم

وأضاف الهادي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن منصب وزير الدفاع الذي كان شاغرا منذ العام 2014، بعدما أسر الحوثيون اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، أصبح لابد أن يوجد فيه شخص آخر، لذلك جاء القرار بتعيين الفريق الركن محمد المقدسي كوزير للدفاع.
ولفت الهادي إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انتصارات كبيرة على المتمردين، حسب وصفه، لذلك لابد أن تكون أركان الدولة ثابتة على الأرض، ويكون هناك إحكاما للقبضة المؤسسية، بداية من القوات المسلحة اليمنية، التي جاءها وزير دفاع قوي، ومرورا بالمحافظات، ووصولا إلى المناصب الصغيرة، التي سوف تأتي بها قرارات من المسؤولين الجدد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، إن الرئيس هادي عين الفريق الركن محمد على المقدشي وزيرا للدفاع، خلفا للواء الركن محمود سالم الصبيحي، الأسير لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ نحو أربعة أعوام.
وأضافت "سبأ"، أن مرسوما رئاسيا آخر أصدره الرئيس هادي بتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيسا لهيئة الأركان العامة، بدلا عن اللواء الركن طاهر على العقيلي، الذي عين بمرسوم آخر مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما عين الرئيس اليمني، أحمد سالم ربيع على محافظا لمحافظة عدن، وهو القائم بأعمال محافظ عدن منذ نوفمبر العام الماضي، وفي نفس التوقيت، قضى مرسوم آخر بتعيين محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلا أول لمحافظة عدن.الحوثيين إن "القوة الصاروخية تستهدف معسكرا لمرتزقة العدوان في مفرق الجوف بصاروخ باليستي من طراز بدر1 بي".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
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