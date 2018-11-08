العراق يحصل على استثناء أمريكي لشراء الكهرباء من إيران

أعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك، اليوم الخميس، أن واشنطن منحت استثناء للعراق لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من إيران، رغم عدم ورود اسم العراق ضمن قائمة الدول الثمان المستثناة من حزمة العقوبات الأمريكية الثانية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن هوك قوله، "لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران".

ومن جهته أفاد مصدر عراقي مطلع للوكالة الفرنسية، بأن "العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات وجدول زمني".

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وقعت عقوبات وصفها بالـ"كبيرة" على إيران، مشيرا إلى أنه تم منح استثناءات لبعض الدول حتى لا ترتفع أسعار النفط.

وتعهد ترامب، بأن تكون العقوبات ضد إيران أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "فرضنا أقسى عقوبات في تاريخ بلادنا على إيران، وستكون أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة".