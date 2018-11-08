السلام الوطني المصري يعزف في إسرائيل (فيديو)

شهد مقر الرئاسة الإسرائيلية في القدس، صباح اليوم الخميس، عزف السلام الوطني المصري، على هامش تقديم السفير المصري خالد عزمي، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وعقب المراسم المتبعة، أكد خالد عزمي على التزام مصر بتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط الذي يعد المدخل الأوحد لتحقيق استقرار مستدام يسمح بتحقيق الرخاء لجميع شعوب المنطقة.

وأشار عزمي إلى أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه قبل 40 عاما، نجح في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وأصبح إحدى دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجدد السفير المصري تأكيد أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر رؤية حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول المنطقة بلا استثناء.

وأوضح سفير مصر في تل أبيب أن مصر تواصل جهودها الدءوبة ومساعيها لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.