رغم الخلاف بينهما... الرئيس التونسي يستجيب لطلب من الشاهد

وافق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على طلب لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، وذلك رغم الخلاف بينهما حول تعديل الحكومة.

وأقر السبسي تمديد حالة الطوارىء في تونس، وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الرئيس التونسي يلوح بالاستقالة من منصبه على خلفية أزمة التعديل الوزاري

ونشأ خلاف بين السبسي والشاهد على خلفية قيام الأخير بتعديل وزاري، وطلب الثقة من البرلمان.

فيما يرفض السبسي تعديلات الشاهد في الحكومة، وقال السبسي في مؤتمر صحفي: "أنا الوحيد المنتخب من قبل الشعب، وأنا أقدر ذلك إذا كان الآخرون لا يقدرون ذلك"، مضيفا: "أنا أحرض على احترام الدستور، ولو أن البعض لا يعتبر أن الرئيس له صلاحيات في الدستور".

وأشار السبسي إلى أن رئيس الحكومة أبلغه بالتعديل الحكومي "عبر رسالة"، مشددا: "ليس لي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عينته وجئت به وأنا من يتابعه".

وتابع الرئيس التونسي: "أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود"، مؤكدا: "إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب".