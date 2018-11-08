رغم الخلاف بينهما... الرئيس التونسي يستجيب لطلب من الشاهد

وأقر السبسي تمديد حالة الطوارىء في تونس، وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
فيما يرفض السبسي تعديلات الشاهد في الحكومة، وقال السبسي في مؤتمر صحفي: "أنا الوحيد المنتخب من قبل الشعب، وأنا أقدر ذلك إذا كان الآخرون لا يقدرون ذلك"، مضيفا: "أنا أحرض على احترام الدستور، ولو أن البعض لا يعتبر أن الرئيس له صلاحيات في الدستور".
وأشار السبسي إلى أن رئيس الحكومة أبلغه بالتعديل الحكومي "عبر رسالة"، مشددا: "ليس لي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عينته وجئت به وأنا من يتابعه".
وتابع الرئيس التونسي: "أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود"، مؤكدا: "إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب".
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