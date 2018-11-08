وكالة: السعودية تعرض مليار دولار على مجموعة دفاعية

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، إن السعودية التي تعتمد بشكل كبير حاليا على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في العالم على قطاع الدفاع، تسعى للدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، يوم أمس الأربعاء، أنها وقعت اتفاقا مع شركة "نافانتيا" الإسبانية لبناء السفن، كي يصنعا معا خمس سفن للبحرية السعودية.
ويعد الاتفاق الذي أعلن عنه، في وقت سابق هذا العام هو، أول عقد عسكري توقعه المملكة مع بلد أجنبي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا عالميا.
وتعرضت صناعة الدفاع الإسبانية لانتقادات بسبب تزويد السعودية بالأسلحة، وذلك لمخاوف من استخدامها في ضرب المدنيين باليمن.
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