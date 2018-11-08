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15:03 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    عمليات الهلال الأحمر السوري في مخيم الركبان بمنطقة التنف تتكلل بالنجاح

    في مخيم الركبان بمنطقة التنف... عمليات الهلال الأحمر السوري تتكلل بالنجاح

    © Sputnik . bassem haddad
    العالم العربي
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    أنهى الهلال الأحمر العربي السوري عملية تسليم مساعدات إغاثية وطبية تكفي 50.000 شخص في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، فيما لا تزال حملة التلقيح التي ينفذها فريق طبي متخصص، مستمرة.

    بعد وصولهم بحماية روسية.. فرق الهلال الأحمر السوري تبدأ تلقيح أطفال مخيم الركبان
    © Sputnik .
    بحماية روسية.. فرق الهلال الأحمر السوري تبدأ تلقيح أطفال مخيم "الركبان" (صور)
    عملية إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان التي تم التحضير لها لثلاثين يوما، تكللت بالنجاح من خلال التوزيع المباشر عبر لجان محلية معتمدة في المخيم، بحسب ما أوضح مصدر في الهلال الأحمر السوري لوكالة "سبوتنيك".

    المصدر أشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي أوصلها الهلال الأحمر السوري إلى محتاجيها تضمنت حمولة 78 شاحنة محملة بنحو 10500 سلة غذائية و18 ألف سلة ألبسة أطفال،

    إضافة إلى أكثر من 10 آلاف سلة نظافة شخصية، وأكثر من 10 آلاف شادر، 10.075 و1200 سلة خاصة بحديثي الولادة، إضافة إلى أدوية ومتممات غذائية خاصة بالأطفال والنساء.

    وأوضح المصدر أن حملة التلقيح التي تنفذها في المخيم كوادر طبية متخصصة، والتي من المقرر أن تقدم هذا النوع من الرعاية الصحية لعشرة آلاف من أطفال المخيم، لا تزال مستمرة، وتتضمن لقاحات ضد أمراض شلل الأطفال، الحصبة، التهاب الكبد، والسل.

    الشرطة الروسية تضمن حصول الأطفال على اللقاحات الطبية

    وكانت مصادر في الهلال الأحمر السوري أكدت لوكالة "سبوتنيك" أن 21 مختصا من المنظمة، بدأوا في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بتقديم اللقاحات الخاصة لتحصين أطفال المخيم الواقع عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، ضد الأمراض المذكورة، بعد وصولهم بحماية الشرطة العسكرية الروسية إلى المخيم.

    وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أكد في وقت سابق أن الجانب الروسي "قام بتنفيذ جميع المهام بشأن ضمان أمن القافلة الإنسانية"، كاشفا عن أن روسيا عقدت عدة اجتماعات مع موظفي الأمم المتحدة ومع ممثلي الولايات المتحدة، حيث تم أخيرا التوصل إلى صيغة لوصول القافلة إلى المخيم".

    ويوم السبت الماضي، وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين بتسهيل من الحكومة وحماية من الجانب الروسي وذلك بعد أيام على منع مرورها من قبل القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف.

    وأكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن ثمة ضرورة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى قرارات أساسية بشأن عودة السوريين من مخيم "الركبان"، إلى أماكن الإقامة الدائمة، مشددا على ضرورة "حل هذا الأمر بشكل فوري وحاسم، "والمسؤولية المباشرة عن ذلك تقع في المقام الأول على الجانب الأمريكي ".

    وأشار إلى أن "روسيا، إلى جانب الزملاء السوريين، مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة والدعم الشاملين في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، وبشكل عام في عودة اللاجئين من منطقة الـ 55 كيلومتر حول القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

    انظر أيضا:

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