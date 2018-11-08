وفد كنسي مصري إلى القدس لبحث أزمة دير السلطان

ووفق بيان للكنيسة المصرية، "يسافر إلى القدس اليوم وفد كنسي بتكليف من بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، للقاء الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، لبحث آخر تطورات الوضع في مشكلة دير السلطان"، بحسب وكالة "سما".
وفد رفيع المستوى
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سفير بلادها الجديد بإسرائيل، خالد عزمي، استهل عمله الدبلوماسي ببحث أزمة دير السلطان، عقب نحو 10 أيام من أزمة دير السلطان مع تل أبيب.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تدخلت مصر للإفراج عن راهب أوقفته الشرطة الإسرائيلية، عقب الاعتداء على وقفة احتجاجية نظمتها الكنيسة المصرية، في ساحة الكنيسة، احتجاجا على رفض إسرائيل السماح لها بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي، الملاصق للكنيسة، المعروف باسم "دير السلطان".
ملكية مصرية
وأوضح أن الوقفة جاءت اعتراضا على رغبة السلطات الإسرائيلية بترميم الدير، دون الرجوع إلى الكنيسة، أو مشاركتها بهذه الأعمال، رغم ملكيتها وصدور قرارات من 5 قضاة بأحقية الكنيسة في الملكية، التي استحوذت عليها إسرائيل، عام 1970 بسبب أوضاع سياسية (لم يوضحها)، ولا تنفذ الأحكام للآن.
ودير السلطان متنازع عليه بين الكنيستين، المصرية والإثيوبية، ولاقت الاعتداءات الإسرائيلية على رهبانه انتقادات واسعة على الصعيدين، المحلي والدولي.
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