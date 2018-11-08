"الجوفة النموذجية"... الجيش المصري ينشئ "تجمعا حضاريا" وسط سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، افتتاح المرحلة الأولى لقرية "الجوفة النموذجية"، وذلك بالتزامن مع جهود الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

قال بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الخميس: "القوات المسلحة افتتحت الأسبقية الأولى لقرية "الجوفة النموذجية"، والتي تعد بمثابة نواة لتجمع حضاري متكامل وسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني".

© AFP 2018 / Said Khatib مقتل 3 من الشرطة المصرية في هجوم على فرع البنك الأهلي وسط سيناء

وحسب البيان، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، فإن قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء افتتحا المرحلة الأولى من القرية، التي تضم 30 منزلا بدويا نموذجيا، تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات.

ويتضمن المشروع إنشاء 100 منزل بدوي على مرحلتين بواقع 30 منزلا كمرحلة أولى، و70 منزلا كمرحلة ثانية، كل منزل بمساحة 200 متر مربع، كما تم تأسيس وتجهيز المنازل بالكامل بكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".

وأوضح البيان العسكري، أنه تم الانتهاء من توسعة مضيفة الجدي، لتكون بمساحة 250 مترا مربعا، لتسع 80 فردا، وذلك لإقامة الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية المختلفة لأهالي سيناء، حيث قام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة لعدد من المستحقين.

واستعرض قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب جانبا من جهود القوات المسلحة نحو المضي قدما في مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء بجانب مواجهة تحديات الإرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات.

من جانبه، أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من هذه المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات والمرافق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال ورئيس جهاز تنمية وإعمار سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء.