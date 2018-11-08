بالفيديو والصور.. نساء وأطفال السويداء المختطفين بعد أن حررهم الجيش من قبضة "داعش"

ظهر مقطع فيديو للمشاهد الأولى للمختطفين من محافظة السويداء بعد تحريرهم على يد وحدات الجيش السوري من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقام الجيش السوري اليوم الخميس 8 تشرين الثاني/ نوفمبر بعملية نوعية ودقيقة أسفرت عن تحرير جميع المختطفات في محافظة السويداء السورية في أيدي "داعش" الإرهابي وقتل جميع الإرهابيين المختطفين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت قالت الأنباء السورية الرسمية "سانا": بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع… وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفات الـ 19… وقتل الإرهابيين المختطِفين".

حشود شعبية في ساحة السويداء جنوب سوريا بانتظار وصول المختطفين بعد تحريرهم من قبضة داعش © Sputnik .

حشود شعبية في ساحة السويداء جنوب سوريا بانتظار وصول المختطفين بعد تحريرهم من قبضة داعش © Sputnik . 1 / 2 © Sputnik . حشود شعبية في ساحة السويداء جنوب سوريا بانتظار وصول المختطفين بعد تحريرهم من قبضة داعش

وشهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجيلا لتنفيذ اتفاق يقضي بتحرير دفعة من المختطفات السوريات من مدينة السويداء مع أطفال، كان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قد اختطفهم من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.